Gaziantep'te kurallara uymayan sürücüye ceza yağdı
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Gaziantep'te kurallara uymayan sürücüye ceza yağdı

02.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:05
Gaziantep'te kurallara uymayan sürücüye ceza yağdı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetledikleri 3 bin 450 araçtan, 791'inin sürücüsüne trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürmekten para cezası keserken 109 aracı ise trafikten men etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetledikleri 3 bin 450 araçtan, 791'inin sürücüsüne trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürmekten para cezası keserken 109 aracı ise trafikten men etti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında yaptığı denetimlerde 3 bin 450 aracı kontrol etti. Denetimlerde çok sayıda sürücü, yolcu ve araç plakasına trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürmekten para cezası kesildi.

Ekipler trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 10 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye akolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten, 60 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 294 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 133 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 48 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 39 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 10 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten, 2 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 1 sürücüye drift yaparak araç kullanmaktan, 193 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 791 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldığı öğrenildi.

Yapılan denetimler sonucunda 109 araç trafikten men edilirken 12 sürücünün ise sürücü belgesine el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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