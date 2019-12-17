Gaziantep'te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

17.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:03

Gaziantep'te polis ekipleri kentin farklı bölgelerindeki kontrol noktalarında yaptığı denetlemelerde bir gün içerisinde toplam kontrol ettiği 4 bin 70 araçtan 921 sürücüye ceza kesti.



Gaziantep'te polis ekipleri kent merkezi ve şehirlerarası karayollarındaki kontrol noktalarında trafik kontrolü gerçekleştirdi. Denetimlerde 4 bin 70 aracı kontrol eden ekipler, 22 motosiklet sürücüsüne zorunlu kask kullanmamaktan, 1 sürücüye uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan, 8 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 265 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 2 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 7 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 14 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 1 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan, 1 sürücüye tescil belgesinde bulunan amaç dışı araç kullanmaktan, 600 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 921 sürücüye ceza kesti. Ayrıca 2 yayaya trafik ışıklarına uymamaktan işlem yapan ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile alkollü araç kullanan toplam 9 sürücünün ise ehliyetine el koydu. Ekipler, 96 aracı da trafikten men etti.



Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürülmesine izin verilmeyeceğini belirten ekipler, denetimlerin artarak sürdüreceklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA