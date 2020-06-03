Gaziantep'te kurallara uymayan 691 kişiye ceza kesildi
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Gaziantep'te kurallara uymayan 691 kişiye ceza kesildi

Gaziantep'te kurallara uymayan 691 kişiye ceza kesildi Gaziantep'te trafik denetimleri devam ediyor.

03.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:27

Gaziantep'te kurallara uymayan 691 kişiye ceza kesildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te trafik denetimleri devam ediyor. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda yapılan denetimlerde 4 bin 154 araç kontrol edilirken kurallara uymayan 691 kişiye ceza kesildi

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin yanı sıra asayiş ve trafik uygulamaları da aralıksız sürdürülüyor.

4 bin 154 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten, 4 sürücüye amaç dışı araç kullanmaktan, 237 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 5 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 6 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 23 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden olmak üzere toplamda 691 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Öte yandan 96 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü belgesine el konuldu.

Gaziantep'te kurallara uymayan 691 kişiye ceza kesildi

Kaynak: İHA

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