Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Kumaş yüklü tırın dorsesi yandı
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Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Kumaş yüklü tırın dorsesi yandı

13.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:09

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki kumaş yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki kumaş yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hayrettin D. (39) yönetimindeki 73 FH 155 plakalı kumaş yüklü tırın dorsesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı-Gaziantep kesimi 3. kilometresinde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Tırı yol kenarına çeken sürücü Hayrettin D, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Alevler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülürken tırda hasar oluştu.

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Kumaş yüklü tırın dorsesi yandı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Kumaş yüklü tırın dorsesi yandı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Kumaş yüklü tırın dorsesi yandı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Kumaş yüklü tırın dorsesi yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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