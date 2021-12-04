Gaziantep'te kumar oynayan ve oynatan 48 kişiye ceza uygulandı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kumar oynayan ve oynanmasına yer ile imkan sağlayan 48 şüpheliye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İş yerine düzenlenen operasyonda, kumarda kullanılan cihaz ve ekipmanlar ele geçirildi.

Operasyonda kumar oynayan 38, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 10 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet