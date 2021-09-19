Gaziantep'te kumar oynayan 46 kişiye para cezası verildi - Haberler
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Gaziantep'te kumar oynayan 46 kişiye para cezası verildi

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te kumar oynayan 46 kişiye para cezası verildi

Gaziantep'teki kumar oynadığı tespit edilen 46 kişiye 61 bin 456 lira para cezası kesildi.

Gaziantep'teki kumar oynadığı tespit edilen 46 kişiye 61 bin 456 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığı gerekçesiyle 46 şahsa 61 bin 456 lira para cezası uyguladı.

Ekipler, kumarda kullanıldığını değerlendirdiği çok sayıda malzemeye el koydu.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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