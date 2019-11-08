Gaziantep'te kumar oynatan şüpheliye gözaltı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kumar oynatanlara yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kumar oynatanlara yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı iddiasıyla Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynattığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Adreste, 1 elektronik kumar makinesi ve kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.