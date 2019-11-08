Gaziantep'te kumar oynatan şüpheliye gözaltı

Gaziantep'te kumar oynatan şüpheliye gözaltı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kumar oynatanlara yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

08.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:20
Gaziantep'te kumar oynatan şüpheliye gözaltı

'in ilçesinde kumar oynatanlara yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı iddiasıyla Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynattığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Adreste, 1 elektronik kumar makinesi ve kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et