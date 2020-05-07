Gaziantep'te kumar operasyonunda yakalanan 10 kişiye para cezası

Gaziantep'te kumar oynarken yakalanan 10 kişiye, idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te kumar oynarken yakalanan 10 kişiye, idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde kumar oynayan 5 kişi ile kumar oynamaya yer sağlayan 1 kişiyi yakaladı.

Öte yandan, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Güvenevler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ederek, oyun oynadıkları tespit edilen 4 şahısı yakaladı.

Kaynak: AA