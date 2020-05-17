Gaziantep'te kumar operasyonu: 5 gözaltı Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kayaönü Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada kumar oynamada kullanılan materyaller, bir miktar para ve 1 kesici alet ele geçirildi.

Evdeki 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA