Gaziantep'te kumar operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
17.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:56
Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kayaönü Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada kumar oynamada kullanılan materyaller, bir miktar para ve 1 kesici alet ele geçirildi.
Evdeki 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA