Gaziantep'te kumar operasyonu
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Gaziantep'te kumar operasyonu

Gaziantep Şahinbey Mahallesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:05
Gaziantep'te kumar operasyonu

Gaziantep Şahinbey Mahallesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Yapılan operasyonunda, kumar oynatan 7 şahıs yakalanarak haklarında kumar oynatmaktan, kumar oynayan 54 şahıs hakkında ise ilgili mevzuat gereğince işlem yapıldı.


Kumar oynamada kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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