Gaziantep'te kumar operasyonu
Gaziantep Şahinbey Mahallesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
17.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:05
Gaziantep Şahinbey Mahallesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonunda, kumar oynatan 7 şahıs yakalanarak haklarında kumar oynatmaktan, kumar oynayan 54 şahıs hakkında ise ilgili mevzuat gereğince işlem yapıldı.
Kumar oynamada kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA