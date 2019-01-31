Gaziantep'te Kumar Operasyonu

Gaziantep'te kumar oynanan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesinde bir iş yerinde kumar oynandığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet tabanca, 13 adet dolu fişek, 4 adet poker masası, 2 bin 300 adet çeşitli sayılarda ve renklerde pul, çok sayıda oyun kartı, 1 adet pos cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet ve çeşitli isimler adına düzenlenmiş ve üzerinde rakamlar olan karalama kağıtları ile 55 bin 125 TL nakit para ele geçirdi. Ekipler 17 şüpheliyi gözaltına alırken iş yeri sahibi oldukları belirlenen 3 kişiye ise adli işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA