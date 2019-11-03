Gaziantep'te kumar denetimleri

Gaziantep'te kumar denetimleri

Gaziantep'te yapılan kumar denetimlerinde 1 adet oyun makinesi, 3 adet televizyon, oyun kartları ve pulları ele geçirildi.

03.11.2019 09:57
Gaziantep'te kumar denetimleri

Gaziantep'te yapılan kumar denetimlerinde 1 adet oyun makinesi, 3 adet televizyon, oyun kartları ve pulları ele geçirildi. Denetimlerde kumar oynayan 70 şahıs ile kumar oynattığı belirlenen 9 şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Şahinbey ilçesi Allaben Mahallesi'nde bir adreste kumar denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 1 adet oyun makinesi, 3 adet televizyon, oyun kartları ve pulları ele geçirildi.


Denetimler sonrası kumar oynayan 70 şahıs ile kumar oyununu organize eden, yer ve imkan sağlayan 9 şahıs yakalandı. Şahıslarında haklarında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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