Gaziantep'te kum yüklü kamyonda 23 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te kum yüklü kamyonda 23 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
14.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:22
Gaziantep'te kum yüklü kamyonda 23 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, otoban doğu girişinde durumundan şüphenilen kum yüklü kamyonu durdurdu.
Kumun altında gizlenmiş 23 bin 400 paket kaçak sigara bulundu. Kamyonda bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA