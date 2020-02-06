Gaziantep'te kültür-sanat

06.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:26

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "İnsan Sesi" adlı oyununu Gaziantepliler için sahneleyecek.

Jean Cocteau'nun yazdığı, Işık Noyan'ın çevirisini yaptığı, Duygu Urhan'ın hem yönetip hem de rol aldığı "İnsan Sesi" oyununun yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan üstleniyor.

Oyunda bir kadının terk edilmesinin ardından yaşananlar ele alınıyor.

Oyun, 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de, 8 Şubat Cumartesi günü 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Kaynak: AA