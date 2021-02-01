Gaziantep'te "küfür tartışması" nedeniyle bıçaklanan kişi öldü

Gaziantep'te kumar oynadığı sırada küfür ettiği iddiasıyla bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde bir kahvehanede, gece geç saatlerde Gökmen G, tartıştığı Halil K'yi bıçakla yaraladı.

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Gökmen G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, üşüdüğü için kahvehaneye girdiğini, sobaya yakın oturduğunu belirterek, cep telefonu ışığında kumar oynayan Halil K'nin kaybedince küfürler ettiğini söylediği öğrenildi.

Dini değerlere de küfrettiğini iddia ettiği Halil K. ile tartıştığını aktaran zanlı, öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan