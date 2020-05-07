Gaziantep'te kuaför ve berberlere hijyen desteği
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Gaziantep'te kuaför ve berberlere hijyen desteği

Gaziantep'te kuaför ve berberlere hijyen desteği
07.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:24

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs'ta kapılarını açacak olan kuaförler ve berberlerin dezenfekte ile ilaçlama çalışmalarını yapacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs'ta kapılarını açacak olan kuaförler ve berberlerin dezenfekte ile ilaçlama çalışmalarını yapacak. Ayrıca enfeksiyon riskini en aza indirgemek amacıyla sağlık seti dağıtımı da yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yaklaşık 2 ay boyunca işletmelerine kepenk vuran kuaförler ve berberlerin 11 Mayıs'ta açılacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından harekete geçti. Şahin, işletmelere dezenfekte ve ilaçlama yapılması için ekiplerine talimat verdi. Ayrıca enfeksiyon riskini en aza indirgemek amacıyla sağlık seti dağıtımına da başlandı.

Kısa süre içerisinde pandemi yani bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir salgın olarak adlandırılan korona virüse karşı arttırılan önlemler gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda yeni normalleşme süreciyle esnetilmeye başlandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında kuaförlerin ve berberlerin açılacağını duyurmasıyla düğmeye basan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, işletme sahiplerine dezenfekte ve ilaçlama hizmeti sundu, sağlık seti desteği sağladı.

Fatma Şahin, 11 Mayıs'ta berberler ve kuaförlerin işletmelerini açacağını aktararak, "Çok zor günler geçirdiniz. Çok sıkıntı yaşadınız. Biz de bütün gücümüzle sizin yanınızda olduk. Kuaförlerimizin ve berberlerimizin dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başladık. Hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Ayrıca bütün berberlerimize daha sağlıklı koşullarda hizmet vermesi için bir sağlık seti, riski en aza indirmek için oluşturduk ve dağıtımını hızlı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz" dedi.

Gaziantep Kadın Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava ise hijyen koşullarına uyarak maskelerini takacaklarını belirterek, "Bu süreçte vatandaşların bize yardımcı olmalarını sağlamaları açısında genelgede yer alan kısıtlamalara bizler gibi uyması önem arz ediyor. Kentin dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Bu konudaki yardımsever yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Erkek Kuaförler Odası Başkanı Hacı Darıcı da koruyucu önleyici tedbirler kapsamında iş yerlerinde hijyenik bir ortamın varlığını düzenli bir şekilde devam ettirmek amacında olduklarını ifade ederek, "Tek kullanımlık havlular kullanılacaktır. Cumhurbaşkanımız 11 Mayıs'tan sonra bizlere işletmelerimizin açılacağını açıkladı. Üç koltuğu olan bir iş yeri sosyal mesafeye uygun bir açıdan revize edilecek. Hassas bir durum, esnaflarımıza da duyuruyorum. Randevu sistemine önem gösterelim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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