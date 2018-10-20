Gaziantep'te Kredi Kartı ile Post Tefeciliği Yapanlara Operasyon

Gaziantep'te üçüncü kişilere ait kredi kartlarını kullanarak, pos tefeciliği yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği tarafından fefecilik, üçüncü kişilere ait kredi kartlarını kullanarak POS tefeciliği yaparak maddi menfaat elde eden şahıslara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda A.K. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 17 adet fişek, farklı şahıslara ait senetler, çeşitli bankalara ait çok sayıda farklı şahıslara ait kredi kartları, farklı şahıslara ait devir alınmış tapu, vekaletnameler, araç satış sözleşmeleri, bir adet post cihazı ve yapılan işlemlere ait çok sayıda post cihazı slipleri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen 2 kişi hakkında başlatılan tahkikat sürüyor - GAZİANTEP