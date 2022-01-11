Gaziantep'te koyun çalan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te koyun çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te koyun çalan şüpheli yakalandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki koyunu çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki koyunu çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Yeni Mahalledeki evinin ahırında bulunan iki koyunun kaybolduğunu fark eden Mehmet E. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili çalışma yapan ekipler, koyunları O.B'nin evinin avlusunda olduğunu tespit etti.

Koyunlar sahibine teslim edilirken, O.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title