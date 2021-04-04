Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek piknik yapan 4 kişiye 900'er lira ceza

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde İdilli Mahallesi yakınlarında bazı kişilerin piknik yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, bölgede piknik yaptığını belirlediği 4 kişiye 900'er lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek