Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek piknik yapan 4 kişiye 900'er lira ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek piknik yapan 4 kişiye 900'er lira ceza

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek piknik yapan 4 kişiye 900'er lira ceza

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde İdilli Mahallesi yakınlarında bazı kişilerin piknik yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, bölgede piknik yaptığını belirlediği 4 kişiye 900'er lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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