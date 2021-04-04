Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek piknik yapan 4 kişiye 900'er lira ceza
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.
Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.
Jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde İdilli Mahallesi yakınlarında bazı kişilerin piknik yaptıklarını tespit etti.
Ekipler, bölgede piknik yaptığını belirlediği 4 kişiye 900'er lira ceza kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek