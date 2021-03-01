Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 953 kişiye para cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 953 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 948 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 344 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal