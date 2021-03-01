Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 953 kişiye para cezası
01.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:52
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 953 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 953 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 948 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 344 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal