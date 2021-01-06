Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 415 kişiye para cezası
06.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:28
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 415 kişiye para cezası uygulandı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 415 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kentte koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlere devam edildi.
Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 269, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 146 kişiye cezai işlem uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak