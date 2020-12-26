Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 412 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 412 kişiye ceza

26.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:14
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 412 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 412 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 412 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 128, karantina hükümlerine aykırı davranan 5, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 279 olmak üzere toplam 412 kişiyi para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında 243 işletme denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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