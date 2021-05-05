Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 359 kişiye cezai işlem uygulandı
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 359 kişiye cezai işlem uygulandı

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 359 kişiye cezai işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 359 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 359 kişiye idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 342 kişi ile sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 17 vatandaşa cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 510 kişi ise ikaz edildi.

Denetlenen 367 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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