Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye para cezası kesildi
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye para cezası kesildi

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 344, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 7, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye para cezası kesildi.

Denetlenen 385 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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