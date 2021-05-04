Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye para cezası kesildi

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 352 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 344, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 7, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye para cezası kesildi.

Denetlenen 385 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan