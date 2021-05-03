Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 344 kişiye para cezası kesildi
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 344 kişiye para cezası kesildi

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 344 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 344 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 344 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 312 kişiye ceza kesildi.

Ekipler, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 28, karantina hükümlerine aykırı davranan 4 kişiye idari yaptırım gerçekleştirdi.

Denetlenen 385 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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