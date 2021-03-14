Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 342 kişiye para cezası uygulandı
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 342 kişiye para cezası uygulandı

14.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:34
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 342 kişiye para cezası uygulandı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 342 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 342 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 196, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 146 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 1406 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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