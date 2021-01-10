Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 338 kişiye para cezası
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 338 kişiye para cezası

10.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:56
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 338 kişiye para cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 338 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 338 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimlere devam edildi.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 286, karantina hükümlerine uymayan 2, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 50 kişi hakkında cezai işlem uyguladı.

Denetlenen 375 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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