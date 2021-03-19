Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 315 kişiye para cezası uygulandı
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 315 kişiye para cezası uygulandı

19.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:40
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 315 kişiye para cezası uygulandı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 315 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 315 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 256, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 57 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 1697 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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