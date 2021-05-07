Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 308 kişiye idari yaptırım uygulandı
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 308 kişiye idari yaptırım uygulandı

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 308 kişiye idari yaptırım uygulandı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 308 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 308 kişiye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 272, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 35 ve karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 495 kişi ise ikaz edildi.

Ayrıca, denetlenen 277 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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