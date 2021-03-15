Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 272 kişiye para cezası uygulandı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 272 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 272 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 204, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 68 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 1304 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak