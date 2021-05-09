Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 270 kişiye idari yaptırım uygulandı
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 270 kişiye idari yaptırım uygulandı

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 270 kişiye idari yaptırım uygulandı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 270 kişiye ceza yazıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 270 kişiye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 256, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 14 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 371 kişi ise uyarıldı.

Öte yandan, denetlenen 297 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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