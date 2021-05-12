Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 263 kişiye ceza kesildi

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 263 kişiye para cezası verildi.

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 263 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekipler, dün karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 250, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 11 kişiye para cezası yazdı.

Denetlenen 349 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz