Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 263 kişiye para cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 263 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 5, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 107 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 192 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal