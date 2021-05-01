Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 243 kişiye para cezası
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 243 kişiye para cezası

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 243 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 243 kişiye para cezası verildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 243 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 222, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 21 kişiye para cezası kesildi.

Denetlenen 416 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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