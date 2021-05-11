Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 242 kişiye ceza yazıldı

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 242 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 242 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekipler, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 227, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 15 kişiye idari yaptırım uyguladı.

Ayrıca, denetlenen 374 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz