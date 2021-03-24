Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 196 kişiye para cezası kesildi
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 196 kişiye para cezası kesildi

24.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:23
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 196 kişiye para cezası kesildi

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 196 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 196 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 113, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 83 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 196 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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