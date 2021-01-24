Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 185 kişiye para cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 185 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında, dün karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 10, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 173 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 265 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz