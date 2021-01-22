Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 180 kişiye para cezası
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 180 kişiye para cezası

22.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:32
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 180 kişiye para cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 180 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 180 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 126, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 54 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 111 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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