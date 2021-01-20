Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 177 kişiye para cezası
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 177 kişiye para cezası

20.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:28
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 177 kişiye para cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 177 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 177 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 148, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 29 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 282 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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