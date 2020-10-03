Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 154 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 154 kişiye ceza

03.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:04
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 154 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bin 154 kişi hakkında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bin 154 kişi hakkında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde bin 154 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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