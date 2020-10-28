Gaziantep'te korona virüs tedbirlerine uymayan 966 kişiye ceza

Gaziantep'te korona virüs tedbirlerine uymayan 966 şahsa idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te korona virüs tedbirlerine uymayan 966 şahsa idari para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 966 kişiye cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde 14 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı