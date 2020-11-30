Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 909 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 909 kişiye ceza

30.11.2020 10:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:08
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 909 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 404 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler karantina hükümlerine aykırı davranan 18 kişi hakkında da işlem yaptı.

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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altındaki 61, 65 yaş üstündeki 1 kişiye idari işlem yapan ekipler, 425 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Ekipler, ayrıca denetlenen 556 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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