Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza
16.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:05
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 850 kişiye cezai işlem uygulandı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 850 kişiye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 850 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Denetlenen 124 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş