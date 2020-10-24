Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza

24.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.10.2020 12:58
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 848 kişiye cezai işlem yapıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 848 kişiye cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 848 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 7 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Denetlenen 175 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Vali Gül'den uyarı

Öte yandan, Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşının bulunması ve tüm dünyada yaygınlaşmasının 1,5-2 yıl sürebileceğini belirterek, "Elimizde aşıdan daha etkili iki tedbir var, maske ve mesafe. Zorunlu olmadıkça lütfen evinizden çıkmayın, kalabalık ortamlara girmeyin. Zorunlu durumlarda maskeni tak, mesafeni koru." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Türkan Şoray Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Babel Metin Oktay Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Denizli Galatasaray Türk Lirası Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 13:19:54. #1.14#
title