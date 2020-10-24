Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 848 kişiye cezai işlem yapıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 848 kişiye cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 848 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 7 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Denetlenen 175 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Vali Gül'den uyarı

Öte yandan, Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşının bulunması ve tüm dünyada yaygınlaşmasının 1,5-2 yıl sürebileceğini belirterek, "Elimizde aşıdan daha etkili iki tedbir var, maske ve mesafe. Zorunlu olmadıkça lütfen evinizden çıkmayın, kalabalık ortamlara girmeyin. Zorunlu durumlarda maskeni tak, mesafeni koru." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan