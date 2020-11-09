Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 834 kişiye ceza
09.11.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.11.2020 10:00
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 834 kişiye ceza verildi.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 834 kişiye ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün 834 kişi hakkında sosyal mesafe ihlali ve maske takmama nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 20 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 439 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan