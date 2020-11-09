Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 834 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 834 kişiye ceza

09.11.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.11.2020 10:00
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 834 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 834 kişiye ceza verildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 834 kişiye ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün 834 kişi hakkında sosyal mesafe ihlali ve maske takmama nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 20 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 439 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

İlgili Haberler

Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan dernekteki 24 kişiye para cezası
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan dernekteki 24 kişiye para cezası
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kuş pazarı süresiz kapatıldı
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kuş pazarı süresiz kapatıldı
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünü polis sonlandırdı
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünü polis sonlandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk İlham Aliyev Donald Trump Kamala Harris
Magazin Emrah Uğur Mumcu Aleyna Tilki Bergüzar Korel
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Ali Şansalan Nacer Chadli Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 834 kişiye ceza - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 10:02:34. #1.14#
title