Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 748 kişiye ceza kesildi

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 748 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 278 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 5, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 465 kişiye de idari para cezası kesti.

Denetlenen 296 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlamadı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak