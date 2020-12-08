Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 748 kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 748 kişiye ceza kesildi

08.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:02
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 748 kişiye ceza kesildi

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 748 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 748 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 278 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 5, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 465 kişiye de idari para cezası kesti.

Denetlenen 296 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlamadı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

İlgili Haberler

Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Denizli'de korona virüs tedbirlerine uymayan 19 kişiye ceza kesildi
Denizli'de korona virüs tedbirlerine uymayan 19 kişiye ceza kesildi
Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Fatih Terim Samet Aybaba Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 748 kişiye ceza kesildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 09:02:28. #1.15#
title