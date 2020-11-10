Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 726 kişiye ceza
10.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:14
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 726 kişiye ceza uygulandı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 726 kişiye ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün 726 kişi hakkında sosyal mesafe ihlali ve maske takmama nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişiye ve denetlenen 447 iş yerinden birine idari işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş