Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 725 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 725 kişiye ceza

06.11.2020 09:59 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:03
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 725 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 725 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 725 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 725 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 14 kişiye idari işlem yapılırken denetlenen 303 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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