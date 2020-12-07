Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 696 kişiye ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 696 kişiye ceza uygulandı

07.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:52
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 696 kişiye ceza uygulandı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 696 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 696 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 25 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 670 kişiye de idari para cezası kesti.

Denetlenen 264 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlamadı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

İlgili Haberler

Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Yıldız Tilbe Diego Armando Maradona
Spor Falcao Sinan Gümüş Fatih Terim Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aydın Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 696 kişiye ceza uygulandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 08:52:32. #1.15#
title