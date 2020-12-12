Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 55 kişiye ceza yazıldı

Son dakika haberlerine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 55 kişiye ceza kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 55 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 4 kişiye maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 49 kişiye de idari para cezası kesildi.

Denetlenen 515 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş